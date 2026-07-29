Дистанционный перевыпуск печатей набирает популярность на Орловщине

Орловские бизнесмены все чаще оформляют электронную подпись дистанционно.

Бизнес в Орловской области все активнее переходит на цифровые рельсы. Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по региону, только за первое полугодие 2026 года операторы ведомственного Удостоверяющего центра выпустили 4545 квалифицированных сертификатов электронной подписи. Из них 1587 получили юридические лица, а 2958 – индивидуальные предприниматели.

В налоговой службе отмечают, что орловские предприниматели все чаще выбирают дистанционный перевыпуск. Так, за прошедшие полгода через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» было оформлено более 7,7 тысячи подписей. Для продления действия подписи в дистанционном режиме достаточно авторизоваться в личном кабинете с действующим сертификатом. Все происходит быстро и без визита в точки выдачи.

Кроме того, с недавнего времени на сайте налоговой службы заработал сервис, который позволяет выпустить подпись с использованием Единой биометрической системы. Если биометрия уже подтверждена в центре обслуживания, в банке или МФЦ, получить квалифицированный сертификат можно полностью удаленно, даже впервые. Наблюдаемые тенденции говорят о том, что налоговые интерактивные сервисы становятся все удобнее, и это уже не просто тренд, а реальный инструмент для повседневной работы.

Бизнесменам больше не нужно тратить время на личные визиты, а ошибки при оформлении сведены к минимуму. Тем более что обновлять подпись теперь можно за несколько минут из любого места, где есть интернет. Особенно это актуально для тех, кто работает в удалённых районах области. Тем временем в едином блокчейн-реестре ФНС России зарегистрирована пятимиллионная машиночитаемая доверенность (МЧД). На этой платформе налогоплательщики могут создавать МЧД для обмена с госорганами и контрагентами.

К слову, хранение в блокчейн-хранилище налоговой службы ускоряет проверку документов. Как сообщает ФНС России, уже концу года планируется интеграция реестра с порталом «Госуслуги». После этого компании и предприниматели смогут использовать единую форму доверенности, в том числе заверенную нотариусом, при получении госуслуг через представителей. Пятимиллионный рубеж, по оценке налоговиков, говорит о востребованности системы. И лишний раз подтверждает, что бизнес все активнее доверяет цифровым инструментам государственных сервисов.

ИА “Орелград”