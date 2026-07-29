В Орле ушёл из жизни тренер Николай Петров

29.7.2026 | 14:27 Новости, Спорт

Скончался мастер спорта СССР международного класса по лёгкой атлетике.

Фото: vk.ru/public80428564

Николаю Дмитриевичу Петрову было 88 лет. О его кончине сообщили в Спортивной школе №1.

Петров посвятил лёгкой атлетике около 60 лет — сначала как спортсмен, а потом как тренер. Его учениками являются Михаил Стрелков (победитель командного чемпионата Европы по кроссу среди молодёжи), Алексей Гущин и Тимофей Голоктионов (мастера спорта).

Сам Николай Петров был признан не только мастером спорта, но и «Отличником физической культуры и спорта», а также «Почётным работником физической культуры Орловской области».

Прощание состоится 31 июля в 13:00 в Дворце спорта «Олимп» (на улице Матросова, 5). Отпевание — в этот же день в 14:00 в Троицком храме (на улице Лескова, 17).

ИА «Орелград»


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