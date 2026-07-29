Прокуратура вчинила исков на полмиллиарда

В прокуратуре Орловской области рассказали о текущей работе по защите прав граждан и государства в судах.

Как рассказали в ведомстве, в нашем регионе в суды общей юрисдикции было предъявлено около 1500 исковых заявлений на общую сумму около 503 миллионов рублей. Таковы цифры за первую половину текущего года. Известно, что прокуратура подавала эти иски в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Так, в интересах детей прокуроры предъявили 494 иска (на общую сумму около 7,3 миллиона). В рамках защиты трудовых прав суды уже рассмотрели 29 исков (на общую сумму около полутора миллионов).

Продолжалась работа по защите государственной и муниципальной собственности. В связи с этим в суды направлено 82 иска (на общую сумму около 3,6 миллиона). Из них 29 касались принятия недвижимости в собственность муниципалитетов. Ещё десять требовали признать недействительными договоры на аренду земли. Столько же исков обязывали провести ремонтные работы в различных учреждениях.

Также прокуратура подала 21 иск (на общую сумму около 117 млн рублей), добиваясь возмещения ущерба, нанесённого публичным образованиям.

ИА «Орелград»