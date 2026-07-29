Двое жителей Ливен осуждены за незаконный оборот спирта на 1,9 млн рублей

Деятельность бутлегеров была пресечена во взаимодействии несколькими силовыми структурами Орловской области.

Ливенский районный суд вынес приговор двум местным жителям 1975 и 1979 годов рождения. Они признаны виновными в незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции в особо крупном размере.

С июля 2023 по февраль 2024 года мужчины организовали в складском помещении цех по производству, хранению и розничной продаже немаркированной спиртосодержащей жидкости. Деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский» при взаимодействии с региональным УФСБ и Росгвардией .

В ходе оперативных мероприятий изъято более 6500 литров спиртосодержащей жидкости крепостью от 9% до 40% на сумму свыше 1,9 млн рублей, а также около 200 литров этилового спирта крепостью 95% стоимостью 13 тысяч рублей .

Суд назначил каждому из фигурантов наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”