В Спасском-Лутовинове пройдет VII Тургеневский шахматный турнир

Турнир с целью популяризации шахматного таланта писателя проводят с 2020 года.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева 8 августа проведет VII Тургеневский шахматный турнир. Как сообщили организаторы, поединки и блиц-турниры для взрослых и детей по традиции пройдут прямо на аллеях усадебного парка. Участников ждут два сеанса одновременной игры с приглашенным гроссмейстером, имя которого пока не называется.

Учитывая формат турнира, количество участников будет ограничено. Предполагается, что в нем примут участие не более 50 человек, а одновременно в сеансе смогут играть не более 20 участников. Организаторы уже открыли предварительную регистрацию участников по электронной почте. А официальная регистрация пройдет непосредственно перед турниром, то есть 8 августа, с 10 до 11 часов.

По окончании турнира участники смогут побеседовать с приглашенным гроссмейстером. Кстати, вместе с музеем соорганизаторами выступают Федерация шахмат Орловской области и Орловская шахматно-шашечная спортивная школа. В музее-заповеднике напомнили, что Тургеневский шахматный турнир проводится с 2020 года с целью популяризации шахматного таланта писателя.

Тем временем орловские шахматисты успешно выступили на региональном этапе Всероссийского турнира в рамках спортивного марафона «Сила России», который прошел на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» с участием международного гроссмейстера Сергея Карякина. Соревнования проводились в двух возрастных категориях.

Победители представят Орловскую область на федеральном этапе, который пройдет 14 августа в онлайн-формате. А суперфинал, как уточнили в региональном отделении «Единой России», состоится 6 сентября в очном формате в рамках Кубка Сергея Карякина на территории Музея-заповедника «Архангельское». Турнир проводится сторонниками партии совместно с федерациями шахмат регионов и шахматными клубами Сергея Карякина.

Возрастные ограничения: 12+

ИА “Орелград”