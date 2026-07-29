На Орловщине зажгли Вечный огонь на мемориале

Он расположен в Покровском районе в селе Дросково.

Торжественная церемония состоялась сегодня. В ней принял участие ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин района Александр Акулинин, губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский и другие гости.

Братская могила советских воинов находится в Дросковском парке. Она существует с 1943 года, когда посёлок был освобождён от фашистов.

Несколько лет назад мемориал отремонтировали. Теперь здесь будет гореть Вечный огонь.

ИА «Орелград»