Губернатор разрешил охотникам добыть одну рысь

В Орловской области утверждены лимиты добычи зверя на сезон 2026-2027 годов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года. Напомним, прежде, чем попасть на подпись к главе региона, проект документа прошел долгий путь. Сначала областные власти собирали заявки самих охотпользователей, затем сформировали примерные лимиты и провели публичные обсуждения по ним. Теперь фактически поставлена точка в этом процессе.

Указ губернатора устанавливает квоты на добычу лося, благородного и пятнистого оленя, европейской косули, барсука и рыси. Лимиты рассчитаны на основе данных о численности животных и их плотности в охотничьих угодьях региона. Общий лимит добычи на предстоящий сезон установлен с учетом фактической добычи в предыдущем периоде. Так, лося разрешено добыть 154 особи (7,1 процента от общей численности в 2175 животных), благородного оленя – 18 особей (6,1 процента от 295 особей), пятнистого оленя – 4 особи (5,7 процента от 70 особей).

Самый высокий процент добычи установлен для европейской косули. Ее разрешено добыть 1308 особей, что составляет 11,9 процента от общей популяции в 11 009 этих животных. Барсука разрешено добыть 94 особи (8,3 процента от 1126 особей), рыси – 1 особь (6,3 процента от 16 особей). Рысь разрешено добыть только во Мценском районе.

В перечень охотпользователей включены областные общественные организации охотников и рыболовов, общества с ограниченной ответственностью, а также общедоступные охотничьи угодья в ряде районов. И квоты распределены по конкретным охотпользователям и муниципальным образованиям. Например, наибольшие квоты на добычу лося получили ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» (16 особей), ООО «Заимка» в Шаблыкинском районе (8 особей) и ООО «Агро-Арсенал» во Мценском районе (6 особей).

Квоты на европейскую косулю варьируются от 1-2 особей в небольших угодьях до 73 особей в угодьях ООО «Заимка» в Шаблыкинском районе. Добыча барсука разрешена 35 охотпользователям в разных районах орловской области, квоты варьируются от 1 до 6 особей на хозяйство. К слову, в предыдущем сезоне освоение лимита составило от 73,7 процента по благородному оленю до 100 процентов по пятнистому оленю. Отметим, что губернаторский приказ вступает в силу с 1 августа 2026 года.

ИА “Орелград”