Определен подрядчик для благоустройства «Тургеневской площади» во Мценске

Орловский город подвел итоги открытого конкурса.

Завершена процедура определения исполнителя работ по благоустройству общественной территории перед Дворцом культуры в городе Мценске. Заказчиком выступает МБУ «МДК».

Начальная цена контракта составляла 96 712 294,56 рубля. Отбор признан несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки. Контракт заключен с ООО «Торгово-строительная компания Альянс». Его цена – 95 648 459,32 рубля.

В обязанности подрядчика входит разработка проектной документации и непосредственное проведение работ. Срок исполнения контракта – 3 сентября 2027 года.

Работы направлены на повышение комфортности городской среды и создание современного общественного пространства в историческом центре Мценска.

Напомним, в 2025 году «Тургеневская площадь» стала одним из победителей X Всероссийского конкурса Минстроя России на лучшие проекты по формированию комфортной городской среды. В этом же году был найден проектировщик. Однако контракт расторгнут на основании “решения об одностороннем отказе от исполнения контракта”, указано в ЕИС «Закупки».

ИА “Орелград”