Кандидаты от партии Пенсионеров подали сведения о доходах и имуществе

На выборах в Госдуму четыре представителя Орловской области.

На сайте ЦИК опубликованы данные о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва от политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Александр Иванович Гладков указал общий доход в размере 681 423,49 рубля (пенсия). В собственности у кандидата два земельных участка в Орловской области площадью 23 и 481,2 кв. м, квартира 40,2 «квадрата», садовый дом 20,6 «квадрата», иной объект недвижимости площадью 19,9 кв. м, а также автомобиль «Хендай Грета» 2021 года выпуска.

Раиса Ивановна Евдокимова задекларировала доход 273 296,58 рубля. В ее владении земельный участок в Орловской области площадью 420 кв. м, а также 1/3 квартиры 663 кв. м.

Валерий Ильич Новиков указал общий доход 1 562 036,92 рубля (пенсия и социальные пособия). Имеет в собственности жилое помещение площадью 55,3 кв. м в Орловской области.

Иван Алексеевич Устинов задекларировал наибольший доход среди кандидатов — 2 294 857,92 рубля (пенсия и выплаты заксобрания). В его собственности находится жилой дом площадью 100 кв. м в Орловской области.

ИА “Орелград”