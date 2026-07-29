На Орловщине райадминистрация заявила на СМИ в прокуратуру

В Администрации Ливенского района сочли, что сведения, распространённые изданием, «вызывали волну негативных комментариев».

Адресатом заявления является «Уездный город. Ливны». Оно же сообщило о данном факте.

Как указывает СМИ, в частности, районную администрацию обеспокоили две публикации. Одна из них касалась создания скотомогильника. Другая — состояния дороги «Ливны-Волово».

По мнению авторов заявления, публикации «вызывали волну негативных комментариев». В свою очередь, комментарии формировали «искажённое представление о деятельности органов местного самоуправления Ливенского района» и способствовали «росту социальной напряжённости и недоверия к муниципальной власти».

Также в заявлении упоминаются ещё две публикации «Уездного города» за прошлые годы, которые касались темы ремонта «здания чиновников». Здесь недовольство у органов власти тоже вызвали последовавшие комментарии, а также то, что редакция не стала исправлять или удалять их.

Уточняется, что администрация требует привлечь СМИ к административной ответственности.

ИА «Орелград»