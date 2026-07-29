Кандидаты от партии «Родина» раскрыли доходы и имущество

На Орловский избирательный округ заявился представитель Краснодара.

Всероссийская политическая партия «Родина» предоставила сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва. Данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.

Николай Юрьевич Павелко задекларировал общий доход за 2025 год в размере 9 890 095,55 рубля. Средства получены из нескольких источников: социальные пособия от ОСФР по Краснодарскому краю, доход от продажи имущества и заработная плата в АО «Черномортранснефть». В собственности кандидата находятся четыре земельных участка в Краснодарском крае общей площадью более 26 тысяч кв. м, квартира площадью 57,2 кв. м и нежилое помещение площадью 9,6 кв. м. Он будет бороться за место в ГД на округе №147. Всего зарегистрировано восемь одномандатников.

В списке «Родины» также значится Елена Петровна Коньшина. Она указала доход 1 933 255,81 рубля. Источники поступлений включают проценты по вкладам в АО «ТБанк» и ПАО Сбербанк, доход от предпринимательской деятельности, социальные пособия от ОСФР по г. Москве и Московской области, дивиденды от АО «ТБанк», а также доход от работы в Аппарате Совета депутатов внутригородского муниципального образования — муниципального округа Филимонковский в городе Москве. В собственности кандидата находятся земельный участок в Орловской области площадью 2500 кв. м, две квартиры площадью 31,3 и 58,5 кв. м, а также пакеты инвестиционных паев.

ИА “Орелград”