Опубликованы  сведения о доходах и имуществе кандидатов от партии «Яблоко»

Объединение не выдвигало кандидата в Госдуму по Орловскому избирательному округу.

Тем не менее представители, связанные с нашем регионом, есть. Данные о доходах и имуществе кандидатов от «Яблока» в депутаты Государственной Думы девятого созыва опубликованы на сайте ЦИК.

Александр Николаевич Корнеев задекларировал общий доход за 2025 год в размере 1 498 942,67 рубля, полученный от ООО «Твой Брокер», Московском филиале ООО «Компания БКС» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В собственности кандидата находятся два земельных участка в Орловской области площадью 1671 и 1553 кв. м, жилой дом площадью 52,9 кв. м, две квартиры (50,2 и 41,6 кв. м), а также офисное помещение площадью 23,3 кв. м.

Александр Петрович Кириллов указал доход 225 172,96 рубля (пенсия и доходы по вкладам). В его собственности находится земельный участок площадью 51,8 кв. м.

Анастасия Николаевна Маркина задекларировала доход 169 655,66 рубля из различных источников, включая работу в ООО «Атомайз», АО «Протон-Электротекс», ООО «Т-Капитал», а также дивиденды от ПАО Сбербанк и АО «ТБанк». Она с супругом совместно владеет квартирой в Орловской области площадью 48,7 кв. м. Также кандидат указала пакеты акций в ПАО «НК «Роснефть», МКПАО «ВК», ПАО «Мечел», МКПАО «Циан», ПАО «Татнефть», ПАО «АЛРОСА», ПАО «ВИ.РУ», ПАО «Аптечная сеть 36.6», а также инвестиционные паи в нескольких управляющих компаниях.

Сведения кандидатами представлены в соответствии с требованиями избирательного законодательства.

ИА “Орелград”