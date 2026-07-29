Орловские дороги приведут в порядок за миллиарды рублей

Областные власти раскрыли объемы финансирования на 2026 год и 2027 годы.

В 2027 году на ремонт и строительство дорог в Орловской области направят 3,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на главу региона Андрея Клычкова рассказала пресс-служба губернатора. Сообщается, что уже законтрактованы работы по реконструкции моста через реку Кшень на автомобильной дороге Ливны – Навесное, ремонт пятикилометрового участка дороги «Хомутово – Красная Заря» – Судбище – Лазавка в Новодеревеньковском районе и обновление третьего участка Южного подъезда ко Мценску.

«В процессе включения в программу работ 2027 года ремонты 10-километрового участка трассы Покровское – Верховье в Верховском районе и участка автодороги Ливны – Долгое в Ливенском районе протяженностью8,5 км, – сообщила пресс-служба губернатора. – Еще по ряду объектов, планируемых к реализации в следующем году, ведется разработка документации. Среди них много долгожданных для жителей региона дорог, например, ремонт еще6 кмтрассы Колпна – Долгое в Должанском районе и второй этап ремонта дороги Ливны – Навесное в Ливенском районе протяженностью 9,5 км».

В планах на 2027 год также введение в эксплуатацию восьмого этапа интеллектуальной транспортной системы. Одновременно на региональных магистралях будет продолжена работа по установке автоматических пунктов весового и габаритного контроля, они появятся в Дмитровском и Глазуновском районах. К слову, в 2026 году общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области» запланирован в размере 10,35 миллиарда рублей.

Это следует из паспорта программы, который в новой редакции был утвержден главой региона Андреем Клычковым. Из указанных 10,35 миллиарда рублей 8,43 миллиарда поступят из областного бюджета, 1,76 миллиарда – из федеральной казны, а 44,4 миллиона – из муниципальных бюджетов. Внебюджетные источники в текущем году добавят программе еще 126,2 миллиона рублей. сновной объем средств традиционно направляется на ведомственный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2026 году в этот проект вложат 5,77 миллиарда рублей, из которых 5,75 миллиарда поступят из областного бюджета. Также предусмотрено 484,6 миллиона рублей на ведомственный проект «Пассажирский транспорт» и 2,7 миллиона – на расширение использования газомоторного топлива. В целом, за весь период реализации программы из федерального бюджета ожидается поступление почти 10,9 миллиарда рублей, из областного – более 50,8 миллиарда, а внебюджетные источники привлекут порядка 507 миллионов рублей.

Обновленный план также детализирует достижение показателей по и итогам 2026 года. Так, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам, на конец 2026 года должна составить 54,8 процента, что на 1,6 процентных пункта выше уровня 2025 года. Транспортная подвижность населения, согласно плану, будет обеспечена в четвертом квартале, поскольку субсидии перевозчикам, как правило, перечисляются по итогам года.

ИА “Орелград”