На Орловщине мигрант получил срок за нападение на полицейского

Гражданин иностранного государства также осужден за покушение на грабеж.

Мценский районный суд Орловской области вынес приговор гражданину одного из государств Средней Азии, признав его виновным в двух преступлениях: покушении на грабеж с применением насилия и применении насилия в отношении представителя власти. Как следует из материалов, в августе 2025 года мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый павильон на улице Болховской во Мценске.

Там он потребовал от продавца передать ему денежные средства из кассы. Получив отказ, он схватил женщину за правую руку, из-за чего она получила кровоподтеки и ссадины. Выворачивая женщине руку, налетчик вновь стал требовать деньги. Продавцу удалось вырваться. Более того, она сумела запереть нападавшего в магазине до приезда полиции.

В кассе в тот момент находилось всего 7300 рублей. Такой могла стать добыча преступника, однако довести свой преступный умысел до конца тот не смог по независящим от него обстоятельствам. Его скрутила полиция, задержанного доставили в отдел. Находясь в служебном кабинете, мигрант напал на старшего участкового, который составлял в отношении него административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Подсудимый схватил сотрудника полиции двумя руками за шею, с силой сжал, после чего нанес не менее двух ударов ногой в область левой голени и коленом в правую кисть. Полицейскому удалось применить боевой прием и скрутить нападавшего. Итогом схватки для потерпевшего сотрудника стали ссадины на шее и кровоподтеки на руке и ноге, которые эксперты расценили позднее как повреждения, не причинившие вред здоровью. Но и этого хватило для возбуждения уголовного дела.

В суде подсудимый признал вину, пояснив, что был сильно пьян и плохо помнит события того вечера. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие малолетних детей и престарелых родителей у подсудимого, признание им своей вины, раскаяние в содеянном и состояние его здоровья. Отягчающим обстоятельством было признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В итоге подсудимому было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА “Орелград”