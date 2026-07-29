В Орле пройдёт Первенство России по пляжному волейболу

Соревноваться будут юниоры.

Состязания волейболистов пройдут в два этапа.

С 4 по 8 августа на кортах Стадиона имени Ленина будут соревноваться спортсмены в возрасте до 17 лет. В этом этапе турнира примут участие по 23 мужские и женские пары.

Орловскую область на нём представят три мужские пары – Игорь Мельников и Алексей Цыцоев, Егор Пронякин и Никита Бакаев, Степан Белуха и Михаил Мелконян.

С 10 по 13 августа состоится вторая часть соревнований — среди юношей и девушек в возрасте до 19 лет.

Кроме того, 4 августа на площадке спортивного комплекса «Победа» пройдут матчи Кубка Геннадия Зюганова по тому же виду спорта. В этом году в турнире принимают участие женские команды «Орёл» и «Орёл-М», а также «Атом-Курск».

Напомним, что в текущем месяце в нашем городе прошли игры финала Кубка России по пляжному волейболу.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»