В Орле пройдёт Первенство России по пляжному волейболу

Соревноваться будут юниоры.
Состязания волейболистов пройдут в два этапа.
С 4 по 8 августа на кортах Стадиона имени Ленина будут соревноваться спортсмены в возрасте до 17 лет. В этом этапе турнира примут участие по 23 мужские и женские пары.
Орловскую область на нём представят три мужские пары – Игорь Мельников и Алексей Цыцоев, Егор Пронякин и Никита Бакаев, Степан Белуха и Михаил Мелконян.
С 10 по 13 августа состоится вторая часть соревнований — среди юношей и девушек в возрасте до 19 лет.
Кроме того, 4 августа на площадке спортивного комплекса «Победа» пройдут матчи Кубка Геннадия Зюганова по тому же виду спорта. В этом году в турнире принимают участие женские команды «Орёл» и «Орёл-М», а также «Атом-Курск».
Напомним, что в текущем месяце в нашем городе прошли игры финала Кубка России по пляжному волейболу.
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»