Катер на “блатных номерах” должника Коршунова выставлен на торги в Орловской области

30.7.2026 | 6:35 Новости, Экономика

WindJet-490 2008 года выпуска.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В рамках исполнительного производства о взыскании более 216 миллионов рублей с Александра Коршунова и ряда других лиц на продажу направлено маломерное судно. Начальная цена катера составляет 969 400 рублей.

Реализуемое имущество — моторная лодка WINDJET-490 2008 года выпуска. Корпус выполнен из стеклопластика. Габариты: длина — 4,9 м, ширина — 2,01 м, масса — 0,39 т. Примечателен номер судна АА 0001 RUS 57.

В настоящее время катер в  деревне Усть-Рыбница  под ответственным хранением, указано в ГИС “Торги”. Взыскателем выступает Главное межрегиональное управление ФССП.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 480 000 рублей. Шаг торгов составит 9 694 рубля. Заявки на участие принимаются до 26 августа. Новый собственник может быть определен уже 28 августа.

Напомним, бывший главный автоинспектор региона признан виновным по ряду статей УК. Имущество, нажитое не по закону, выставляется на торги. Ранее аукцион объявлен на офис в Орле в переулке Ягодном.

ИА “Орелград”


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