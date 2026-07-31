Благоустройство Бельдяжского ФАП обернулось судом

Суд обязал Кромскую ЦРБ заплатить подрядчику 650 тысяч рублей.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск индивидуального предпринимателя к бюджетному учреждению здравоохранения «Кромская центральная районная больница» о взыскании задолженности по муниципальному контракту. Начало эта история получила в августе 2025 года, когда предприниматель выиграл аукцион и заключил контракт на благоустройство территории Бельдяжского фельдшерско-акушерского пункта в Кромском районе.

Согласно материалам дела, работы были выполнены в полном объеме и приняты заказчиком 17 декабря 2025 года, что подтверждается актом о приемке. Однако больница не оплатила работы в установленный контрактом семидневный срок. Общая сумма задолженности, судя по иску, составила 592,2 тысячи рублей. Кроме того, истец перечислил обеспечение контракта в размере 29 612 рублей, которое после выполнения работ также не было ему возвращено.

В ходе разбирательства представитель Кромской ЦРБ признал основной долг, но не признал требование об уплате штрафу, который подрядчик пытался взыскать за неоплату его работ в установленный срок. И суд действительно отказал во взыскании штрафа, указав в своем решении, что просрочка оплаты не является основанием для начисления штрафа, так как за это предусмотрена пеня. По расчету суда, пеня за просрочку с 27 декабря 2025 года по 14 июля 2026 года с учетом ключевой ставки, установленной Центробанком на тот момент на уровне 14,25 процента, составила 56 262 рубля.

Исковые требования были удовлетворены. Арбитраж постановил взыскать с медучреждения в пользу подрядчика 592 240 рублей основного долга, 29 612 рублей обеспечения контракта и 56 262 рубля неустойки за просрочку платежа, а также судебные расходы. Общая сумма взыскания превысила 678 тысяч рублей. При этом суд отметил, что неустойка продолжит начисляться на сумму основного долга по день фактической оплаты. Кромская ЦРБ также обязана возместить истцу расходы по госпошлине. Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”