Жительница Ливен ради водки напала на директора магазина

Суд освободил ее от наказания за попытку кражи водки с применением насилия.

Вступил в силу обвинительный приговор Ливенского районного суда, вынесенный в отношении местной жительницы. Ранее ее признали виновной в покушении на грабеж с применением насилия. Подсудимой было назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ, однако от отбывания наказания она затем была освобождена в связи с тем, что время содержания под стражей и запрета определенных действий поглотило назначенный срок.

Как следует из приговора, в декабре 2025 года дама, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла в магазин «Магнит» в Ливнах и решила похитить оттуда бутылку водки. Выбор пал на бутылку стоимостью 899,99 рубля. Спрятав товар под куртку, «покупательница» прошла мимо кассы и направилась к выходу, полагая, что ее действия остаются незамеченными.

Однако в фойе магазина ее остановила продавец, а затем подошла и директор магазина. Когда директор достала из-под куртки похищенную бутылку, подсудимая, желая вернуть товар, схватила директора за волосы и нанесла ей несколько ударов по голове, в том числе по лицу, причинив работнице торговли физическую боль и травмы. Водку ей все равно нее удалось унести с собой, похищенный товар у нее отобрали сотрудники магазина. Поэтому действия подсудимой были квалифицировано как покушение на грабеж, ведь преступление не было доведено до конца.

В суде подсудимая полностью признала вину. Суд учел наличие у нее малолетних детей, активное способствование расследованию, признание вины и раскаяние. Отягчающим обстоятельством был признан рецидив преступлений, поскольку данная гражданка, как оказалась, была судима ранее. Зачли ей и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку подсудимая содержалась под стражей с марта по май, а также около месяца находилась под запретом определенных действий, суд зачел этот срок в наказание из расчета один день под стражей за восемь часов обязательных работ и два дня запрета за один день стражи. В результате наказание к моменту вынесения приговора оказалось полностью отбытым, и грабительница была освобождена из-под стражи прямо в зале суда.

ИА “Орелград”