Орловец спустил деньги матери в онлайн-казино

За содеянное на него завели уголовное дело о краже.

Довольно благополучно завершился для жителя Орла процесс, прошедший в стенах Советского районного суда. Молодого человека обвиняли в том, что он обокрал собственную мать. Обвинение ему было предъявлено по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с банковского счета). По версии следствия, в марте 2026 года подсудимый, оставшись дома один, взял телефон матери, который она, уходя из квартиры, забыла на кухне.

В ходе следствия выяснилось, что подсудимый заранее, еще в 2020 году, установил в телефоне матери свой отпечаток пальца для его разблокировки. Мать даже не догадывалась о том, что ее мобильник можно разблокировать и по отпечатку сына. Последний же воспользовался тем, что телефон остался дома. Он его разблокировал, после чего перевел 5035 рублей со счета своей матери на счет, который, как выяснилось в ходе следственных действий, ему дали в онлайн-казино для пополнения игрового баланса.

Чтобы скрыть следы своего преступления, он удалил уведомления о переводе. Однако мать обнаружила пропажу денег, зайдя в банковское приложение. Она спрашивала у сына, не он ли снял деньги, но тот заявил, что ему ничего об этом неизвестно. И тогда женщина обратилась за помощью в полицию, а та довольно быстро разоблачила похитителя. Еще в ходе следствия сын признал вину, рассказал о способе хищения и возместил матери ущерб в полном объеме.

Потерпевшая заявила о примирении и просила не наказывать сына, но маховик правоохранительной системы уже был запущен. Расследование довели до конца, затем материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. При назначении наказания суд учел раскаяние подсудимого, активное способствование расследованию, добровольное возмещение ущерба и принесение извинений матери.

Наказание было назначено в виде штрафа в 30 тысяч рублей, одновременно суд изменил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. А затем и вовсе освободил осужденного от назначенного наказания на основании статьи 76 Уголовного кодекса РФ, то есть в связи с примирением сторон, и отменил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ИА “Орелград”