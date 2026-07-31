В орловской ГАИ довольны интеллектуальной транспортной системой

31.7.2026 | 14:05 Закон и порядок, Новости

Она помогает не только предотвращать, но расследовать ДТП.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом заявил Кирилл Афонин, заместитель начальника отдела ДПС, взаимодействия с правоохранительными органами и исполнения административного законодательства.

«Всё работает… На наш взгляд, система эта довольно хорошая, и эффективность от её работы есть», – отметил он.

Афонин указал, что камеры, которые относятся к ИТС, часто помогают устанавливать подробности тех или иных ДТП. Также система помогает инспекции бороться с «пробками» и способствует снижению количества дорожных происшествий. При этом ГАИ взаимодействует с администрацией, направляя туда предложения.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Орле началось в 2020 и завершилось в 2024 году. Это происходило в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реализацией инициативы занималась «Единая Национальная Диспетчерская Система России».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU