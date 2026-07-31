В орловской ГАИ довольны интеллектуальной транспортной системой

Она помогает не только предотвращать, но расследовать ДТП.

Об этом заявил Кирилл Афонин, заместитель начальника отдела ДПС, взаимодействия с правоохранительными органами и исполнения административного законодательства.

«Всё работает… На наш взгляд, система эта довольно хорошая, и эффективность от её работы есть», – отметил он.

Афонин указал, что камеры, которые относятся к ИТС, часто помогают устанавливать подробности тех или иных ДТП. Также система помогает инспекции бороться с «пробками» и способствует снижению количества дорожных происшествий. При этом ГАИ взаимодействует с администрацией, направляя туда предложения.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Орле началось в 2020 и завершилось в 2024 году. Это происходило в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реализацией инициативы занималась «Единая Национальная Диспетчерская Система России».

ИА «Орелград»