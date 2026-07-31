О доблести и истории Орла расскажет юбилейная выставка  

«Бунинка» подготовила выставку к 460-летию Орла, которая проработает целый месяц.

В отделе краеведческих документов Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина на протяжении всего августа будет работать книжная выставка «Полет над столетиями». Как сообщили организаторы, она приурочена к 460-летию основания города Орла. Напомним, эта дата отмечается 5 августа и совпадает с Днем освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Известно, что город Орел был основан осенью 1566 года по указу царя Ивана Грозного для охраны южных границ Московского государства. Считается, что свое название он получил от реки Орел, как до конца XVIII века называли современный Орлик. За почти пять веков своей истории город пережил взлеты и падения, войны и восстановление, но неизменно оставался важным центром российской истории и культуры.

Как сообщили в «Бунинке», на выставке, приуроченной к юбилейной дате, представлены уникальные издания, начиная от книг XIX века до современных альбомов и фоторепродукций. Среди экспонатов организаторы рекомендуют обратить внимание на фундаментальный труд Пясецкого «Исторические очерки города Орла» 1874 года, книгу Неделина «Орел изначальный», посвященную зарождению города в XVI-XVIII веках, а также на современное издание Басова «История города Орла».

Целый раздел посвящен воинской доблести орловцев. Здесь представлены книги о ратной славе Орловского края, об Орловской битве, а также издания о героях-уроженцах региона. Не обошли вниманием в библиотеке и почетных граждан города. На выставке экспонируется четвертое, исправленное и дополненное издание книги «Почетные граждане города Орла», выпущенное в 2025 году. В нем собраны истории людей, чьи имена навсегда вписаны в историю города.

Завершают экспозицию фотоальбомы «Орлу 450 лет», «Орел на старых открытках», «Века над Окой» и «Орел. XX век в лицах». Каждый из них позволяет заглянуть в разные исторические эпохи и проследить, как менялся облик областного центра. Организаторы подчеркивают, что выставка рассчитана на широкий круг читателей и приглашают на нее всех тех, кто интересуется историей Орловского края и хочет лично соприкоснуться с его богатым прошлым.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”