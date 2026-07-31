Орловское УФАС крупно оштрафовало федеральный банк

Поводом для применения санкций послужила реклама с «гарантированным» возвратом денег.

Орловское управление Федеральной антимонопольной службы признало Т-Банк виновным в нарушении федерального Закона о рекламе и назначило компании штраф в размере 400 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба УФАС, поводом для разбирательства послужила жалоба местного жителя на рекламу, прозвучавшую в эфире одной из радиостанций. В ролике рекламировался запуск сервиса возврата денег за любые покупки.

В частности, слушателям обещали: «Мы поможем вернуть деньги, а с продавцом разберемся сами». Слушателей призывали нажать кнопку «Оспорить» в мобильном приложении. Однако в конце рекламного сообщения, произнесенного ускоренным темпом, звучало предупреждение: «Возврат денег не гарантирован». Антимонопольный орган усмотрел в этом нарушение.

По мнению ведомства, отсутствие информации об условии возврата искажает смысл рекламы, создавая у потребителей ложное впечатление о гарантированной защите их прав. Такие действия банка, по мнению УФАС, вводят потребителей в заблуждение и нарушают требования законодательства. Впрочем, решение о признании виновным и назначении штрафа банк вправе обжаловать в вышестоящей ведомственной инстанции, а также в судебном порядке.

Ранее аналогичное дело было рассмотрено в отношении Банка ПСБ. Причем обратившийся в УФАС гражданин тоже пожаловался на рекламу, звучавшую на радиостанции. Рекламировался же «вклад Огонь ставка от 30 процентов годовых». Проверка показала, что в рекламе не был указан полный перечень условий оказания финансовой услуги. А существенные условия, такие как минимальная сумма вклада, сроки и порядок начисления процентов, не были раскрыты.

В предыдущем случае орловские антимонопольщики также пришли к выводу, что отсутствие такой информации искажает смысл рекламы и вводит потребителей в заблуждение. По итогам рассмотрения дела реклама этого банка тоже была признана ненадлежащей. А в антимонопольной службе лишний раз напомнили, что неполное информирование потребителей о финансовых услугах является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность.

ИА “Орелград”