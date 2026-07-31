Орловский кандидат в Госдуму заработал за год ноль рублей

31.7.2026 | 12:05 Новости, Политика

Стали известны доходы и имущество Михаила Грачёва, представителя партии «Зелёные».

Фото: vk.ru/izbirkomoryol

О них рассказали в Центризбиркоме.

Данные оказались очень скромными. Оказалось, что в 2025 году Грачёв получил доход в ноль рублей. Также у него нет вкладов, автомобилей, квартир.

Правда, во владении Михаила Грачёва находится одна пятая дома (общей площадью 69,7 квадратного метра), и такая же доля земельного участка (общей площадью 5035 квадратных метров). Известно, что дом и участок располагаются на территории Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU