Орловским коллекторам вынесли 19 предостережений за полгода

Судебные приставы рассказали о своей работе с взыскателями долгов.

С начала 2026 года судебные приставы Орловской области 19 раз предупреждали взыскателей о недопустимости нарушений закона. Поводом для профилактики стали жалобы жителей региона на назойливые звонки и угрозы. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, чаще всего горожане жалуются на нарушение временных рамок общения с должниками. Согласно закону, кредитор имеет право напоминать о долге не чаще одного раза в сутки, с 8:00 до 22:00 часов, и не более двух раз в неделю.

А вот если коллектор звонит, например, в три часа ночи или трезвонит каждое утро, это уже повод обращаться к приставам. Кроме того, взыскателям категорически запрещено угрожать, применять физическую силу или шантажировать через интернет. Нельзя звонить с чужих номеров, а также тревожить родственников, сослуживцев или выкладывать персональные данные должника в соцсетях. Перед первым же звонком коллектор обязан представиться и назвать агентство.

«За 6 месяцев 2026 года сотрудниками Управления в отношении организаций, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, вынесено 19 предостережений о недопущении нарушения обязательных требований законодательства», – уточнили в ведомстве, проанализировав проведенную в этом году работу с взыскателями долгов. Помимо этого, в рамках указанной работы орловские приставы провели два профилактических визита и составили семь протоколов по части 1 статьи 17.57 КоАП РФ (нарушение правил взаимодействия с должниками).

Кстати, статья 17.57 КоАП РФ предусматривает штрафы для коллекторов от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя – должностное ли это лицо или юридическое лицо. Если коллекторы переходят установленные законом границы, приставы рекомендуют орловцам фиксировать нарушения, в частности, записывать разговоры на диктофон, делать скриншоты переписок и сохранять детализацию звонков. С собранными доказательствами нужно обращаться лично в УФССП. Также заявление можно подать через интернет-приемную на сайте ведомства или портал госуслуг.

ИА “Орелград”