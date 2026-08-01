В Орле на «зебре» сбили ребенка

ДТП произошло 31 июля около 17:00 на улице Московской, в районе дома №155.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Пежо» двигался по дороге и на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика 2015 года рождения.

Ребенок был доставлен в больницу, сообщили в УМВД России по Орловской области. Госавтоинспекторы выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, странную тенденцию отметили в ГАИ. Большая часть аварий с пострадавшими происходит в светлое время суток, когда видимость и обзор не снижаются.

ИА “Орелград”