Амчанку наказали за торговлю спиртным из-под полы

Мценская продавщица без трудового договора торговала сомнительным алкоголем.

Как сообщает пресс-служба Мценского районного суда, местная жительница стала фигуранткой административного дела, возбужденного в отношении нее по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). В рамках разбирательства было установлено, что в декабре 2025 года продавщица одного из торговых павильонов Мценска реализовала покупателю алкоголь, в розницу.

Суд выяснил, что в трудовых отношениях с организацией, имеющей лицензию на розничную продажу спиртного, она не состояла. Не работала амчанка официально и у индивидуального предпринимателя, занимающегося легальной розничной продажей пива и пивных напитков. По сути, она действовала как физическое лицо, нарушив установленный порядок продажи и не имея, к тому же, сопроводительных документов на товар, который уже поэтому с точки зрения закона является сомнительным и представляет собой потенциальную угрозу здоровью потребителей.

Амчанка в своих объяснениях должностному лицу подтвердила, что работает продавцом у индивидуального предпринимателя, но без оформления трудового договора. В ходе осмотра торгового помещения с применением видеосъемки сотрудники полиции изъяли более двадцати бутылок алкогольной продукции. Проведенная экспертиза показала, что это были спиртосодержащие жидкости крепостью 32 градуса. Суд признал амчанку виновной в совершении инкриминируемого ей правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

А всю изъятую продукцию постановил уничтожить. С решением не согласился защитник правонарушительницы и обжаловал его в Орловском областном суде. Однако апелляционная инстанция выводы районного суда признала соответствующими фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам. Постановление суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения, так что решение теперь вступило в законную силу.

ИА “Орелград”