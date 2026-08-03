Геннадий Зюганов прибыл на Орловщину

3.8.2026 | 13:19 Новости, Общество, Политика

Лидер КПРФ уже успел посетить «Спасское-Лутовиново».

Фото: obl1.ru

Как сообщает «Первый областной», на границе нашего региона Зюганова встретили с хлебом и солью. В числе других участников церемонии присутствовал губернатор Андрей Клычков.

В свою очередь, «Вести-Орёл» информируют, что политик уже побывал в «Спасском-Лутовиново». Зюганов возложил цветы к могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Также ожидается, что сегодня лидер КПРФ вручит награды в ЗАГСе Орла, а также побывает на своей малой Родине — в Знаменском районе в селе Мымрино.

Напомним, что завтра в Орле в парке Победы состоится открытие бюста Иосифа Сталина.

ИА «Орелград»


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