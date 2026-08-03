Орловская ГАИ получила первые автомобили с комплексами «ПаркРайт-С»

Они фиксируют широкий спектр нарушений.

Стартовало обновление автопарка Госавтоинспекции. На службу заступили первые четыре машины, оснащенные мобильными комплексами автоматической фиксации нарушений «ПаркРайт-С». Пока они в процессе пуско-наладки.

Комплекс позволяет фиксировать выезд на встречную полосу в запрещенных для этого маневра местах, превышение скорости, нарушение правил стоянки и так далее. Кроме того, можно выявлять злостных неплательщиков штрафов. Уйти от правосудия не получится, отметили в ГАИ.

«Мы тесты уже провели. В ближайшие дни комплекс будет подключен к центру фото- и видеофиксации», – пояснил заместитель начальника отдела ДПС, взаимодействия с правоохранительными органами и ИАЗ управления Госавтоинспекции Орловской области УМВД Кирилл Афонин.

Преимущество комплексов очевидно – они мобильны, маршруты могут быть проложены по любым точкам области. В дальнейшем планируется поставка еще 20 «ПаркРайт-С».

ИА “Орелград”