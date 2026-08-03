В Нарышкино выставили на торги недострой с земельным участком

3.8.2026 | 8:54 Новости, Экономика

В Урицком районе Орловской области решили расстаться с насосной станцией.

Фото: Геоинформационный портал

Объявлен аукцион по продаже объекта незавершенного строительства с землей. Начальная цена лота — 1 311 000 рублей. Имущественный комплекс расположен по адресу: пгт Нарышкино, ул. Ленина, з/у 11-Б.

В лот входят: объект незавершенного строительства — насосная станция площадью 81,3 кв. м (кадастровый номер 57:06:0010701:427); земельный участок площадью 3912 кв. м из земель населенных пунктов с разрешенным использованием «склад» (кадастровый номер 57:06:0010701:633).

Заявки на участие в торгах принимаются с 22 июля по 18 августа. Аукцион состоится 20 августа. Размер задатка для участия — 131 100 рублей (10% от начальной цены), шаг аукциона — 65 550 рублей.

Осмотреть имущество можно до окончания приема заявок по предварительной договоренности, указано в ГИС «Торги». Обременений и ограничений на объектах нет. Договор купли-продажи с победителем будет заключен в течение пяти рабочих дней после подведения итогов отбора.

ИА “Орелград”


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