В Шаблыкино определен подрядчик для продолжения проекта «Тропой рубиновой лани»

Контракт в Орловской области привлек только москвичей.

Завершен электронный аукцион на благоустройство общественной территории «Тропой рубиновой лани» («Автовокзальная площадь»). Напомним, объект стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По результатам отбора победителем признано ООО «Джоли Груп» (г. Москва). 31 июля между администрацией Шаблыкинского района и подрядчиком заключен контракт. Цена – 16 809 729 рублей, что ниже начальной более чем на 84 тысячи рублей. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения – 28 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

В минувшем году первый этап проекта реализовывало ООО «Триумф». Цена – 65 128 278 рублей 60 копеек. Подрядчик занимался преображением площади Ленина. Он приступил к выполнению работ, но не выполнил их в полном объеме.

ИА “Орелград”