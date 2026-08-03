В Орле начали работы по обретению мощей исповедника Афанасия Сайко

3 августа на месте погребения блаженного исповедника прошел молебен, далее специалисты приступили к поиску его останков.

Богослужение возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Затем эксперты провели работы и обнаружили предполагаемые мощи святого. В церемонии и исследованиях участвовали представители Синодальной комиссии по канонизации, духовенство Орловской епархии и других регионов.

Найденные останки направят на комплексную экспертизу. Официальное заключение о принадлежности мощей святому Афанасию Орловскому будет сделано после всех исследований.

“До получения результатов исследований обнаруженные останки именуются предполагаемыми мощами”, – пояснили в Орловской митрополии.

ИА “Орелград”