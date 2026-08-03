В Орле привели в порядок могилу первых защитников города

Это сделали сотрудники детского сада №87.

Дошкольное учреждение занимается этой работой не первый год.

Речь идёт о братской могиле, которая находится на территории завода «Дормаш». Здесь похоронены советские воины, погибшие в 1941 году, когда фашисты вторглись в город.

Мемориал является памятником истории регионального значения.

Перед Днём города сотрудники детского сада сделали здесь уборку, а также возложили к мемориалу цветы. Об этом рассказали в соцсетях образовательного учреждения.

ИА «Орелград»