В Орле привели в порядок могилу первых защитников города

3.8.2026 | 12:16 Новости, Общество

Это сделали сотрудники детского сада №87.

Фото: vk.ru/club209614270

Дошкольное учреждение занимается этой работой не первый год.

Речь идёт о братской могиле, которая находится на территории завода «Дормаш». Здесь похоронены советские воины, погибшие в 1941 году, когда фашисты вторглись в город.

Мемориал является памятником истории регионального значения.

Перед Днём города сотрудники детского сада сделали здесь уборку, а также возложили к мемориалу цветы. Об этом рассказали в соцсетях образовательного учреждения.

ИА «Орелград»


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