В Орле привели в порядок могилу первых защитников города

Это сделали сотрудники детского сада №87.
Дошкольное учреждение занимается этой работой не первый год.
Речь идёт о братской могиле, которая находится на территории завода «Дормаш». Здесь похоронены советские воины, погибшие в 1941 году, когда фашисты вторглись в город.
Мемориал является памятником истории регионального значения.
Перед Днём города сотрудники детского сада сделали здесь уборку, а также возложили к мемориалу цветы. Об этом рассказали в соцсетях образовательного учреждения.
ИА «Орелград»