16-летним орловцам разрешат жить отдельно от попечителей

Однако для этого подросткам придется получить специальное разрешение от мэрии Орла.

Администрация города Орла утвердила новый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных». Мэр Юрий Парахин своим постановлением утвердил порядок и стандарт предоставления указанной услуги. Она касается ситуаций, когда несовершеннолетний подопечный, достигший возраста 16 лет, хочет жить отдельно от своего попечителя. Заявителями могут выступать как сам подросток, так и его законный представитель.

Из нового документа следует, что для получения разрешения необходимо подать заявление в отдел опеки и попечительства управления социальной поддержки населения администрации Орла. Это можно сделать лично, через МФЦ или в электронном виде через портал госуслуг. Срок рассмотрения составляет 15 рабочих дней с даты поступления заявления и полного пакета документов.

Перечень требуемых документов включает в себя заявления от обеих сторон, а также документы, которые специалисты отдела запрашивают из личного дела подопечного: свидетельство о рождении, паспорта, справку с места учебы. Если подросток планирует жить в арендованном жилье, потребуется письменное согласие собственника и договор аренды. В рамках межведомственного взаимодействия отдел опеки должен самостоятельно запрашивать акты обследования жилого помещения по месту планируемого проживания и сведения о трудоустройстве подопечного, если он работает за пределами города.

Заявитель может представить эти документы и самостоятельно. Основания для отказа тоже прописаны в постановлении мэрии. К ним отнесены отсутствие или несоответствие документов, обращение неуполномоченного лица, невозможность осуществления контроля со стороны попечителя либо неблагоприятное воздействие на воспитание и защиту прав подопечного в случае раздельного проживания. Предыдущий регламент, действовавший с 2021 года, признан утратившим силу. А пришедший ему на смену документ разработан во исполнение дорожной карты по доработке указанной муниципальной услуги. Кстати, он уже начал действовать.

ИА “Орелград”