Орловский Главпочтамт переехал на один этаж

4.8.2026 | 12:03 Новости, Общество

Главное почтовое отделение региона остаётся в том же здании, но теперь располагается на первом этаже.

ИА “Орелград”

Ожидается, что это улучшит ситуацию с обслуживанием, так как теперь пожилым и маломобильным гражданам не нужно подниматься по высокой лестнице. Теперь на почту можно попасть прямо с улицы.

Отделение открыто ежедневно с 9:00 до 21:00, без перерыва на обед. Также здесь сохраняется полный спектр услуг — работа с физическими и юридическими лицами, продажа сопутствующих товаров и так далее.

Напомним, здание Главпочтамта находится в Орле на улице Ленина, дом 43. В этом году ему исполнилось 75 лет. Уже достаточно давно величественное строение советской эпохи стало одним из символов города и области.

ИА «Орелград»


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