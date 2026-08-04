Беременных студенток очной и заочной формы предложили уравнять в праве на выплату

Молодые мамы могут рассчитывать на поддержку в размере 100 тысяч рублей, но не все …

Руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете Владислав Числов обратился с инициативой расширить меры поддержки. В регионе действует указ от декабря 2024 года, который устанавливает единовременную выплату при постановке на учет по беременности. Однако, как отметили в партии, эта мера распространяется только на студенток очной формы обучения.

В ЛДПР считают такой подход несправедливым. Если человек выбирает заочную форму обучения, возможно, у него есть финансовые трудности. Вероятно, он совмещает учебу и работу.

«Что касается студентки, которая скоро станет мамой, ей сложнее вдвойне. Форма обучения — не основание разделять на достойных или недостойных в получении помощи», — отметил Владислав Числов.

В партии подчеркнули, что в условиях демографического вызова не стоит обделять поддержкой будущих мам, обучающихся заочно или очно-заочно. Обращение направлено на восстановление справедливости и равных прав для всех.

Напомним, Отделение Социального фонда России по Орловской области с 1 сентября 2025 года начало прием заявлений от студенток очной формы обучения на пособие. Уже к середине октября за выплатой пришли 49 беременных орловчанок.

ИА “Орелград”