Болховские чиновники потратили половину предназначенных для себя средств

Отчёт о бюджете Болхова за первое полугодие утвердили народные избранники.

Болховский городской Совет народных депутатов утвердил отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2026 года. Согласно документу, доходы составили 32,7 миллиона рублей, расходы — 33,1 миллиона рублей. Дефицит сложился в размере 416,5 тысячи рублей, что объясняется остатком средств на начало года. Бросается в глаза тот факт, что план по доходам выполнен лишь на 29,1 процента от годового плана. Из запланированных 112,4 миллиона рублей в бюджет, напомним, поступило 32,7 миллиона.

В то же время в документе отмечается, что собственные налоговые и неналоговые доходы исполнены на 37,8 процента: из запланированных на весь 2026 год 40,8 миллиона рублей фактически получено 15,4 миллиона. Основным источником пополнения местной казны традиционно стал НДФЛ, поступления от которого за полгода составили 8,38 миллиона рублей. Единый сельхозналог принес в казну 2,31 миллиона рублей, причем это единственный налог, поступления по которому уже перевыполнили плановые показатели.

Акцизы на нефтепродукты принесли в бюджет еще 1,29 миллиона рублей (44,4 процента от плана), земельный налог – 1 миллион рублей (26,6 процента), налог на имущество физических лиц – 218 тысячи рублей (всего 6,4 процента от плана). Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составили в отчетном периоде 17,27 миллиона рублей, но это всего 24,1 процента от запланированных 71,6 миллиона рублей. Основная часть средств из областного бюджета поступила в качестве прочих межбюджетных трансфертов, всего около 15 миллионов рублей. Субсидии на формирование комфортной городской среды составили 2,16 миллиона рублей.

Расходная часть также исполнена на скромные 29,1 процента: потрачено было за полгода 33,13 миллиона рублей из 113,85 запланированных на год миллионов. По самому крупному разделу, «Национальная экономика», было освоено 18,05 миллиона рублей, или 24,1 процента от плана. На содержание дорог было выделено 15 миллионов рублей из запланированных 30 миллионов. А вот на ремонт дорог и искусственных сооружений средства в первом полугодии вообще не тратились, но сейчас такие контракты находятся на исполнении.

На жилищно-коммунальное хозяйство из городского бюджета было потрачено 6,58 миллиона рублей, уличное освещение обошлось городу в 1,62 миллиона, озеленение – в 455 тысячи, содержание мест захоронений – в 194 тысячи рублей. На решение общегосударственных вопросов ушло 8,28 миллиона, а на содержание самой администрации было потрачено 7,69 из 15,05 запланированных миллионов рублей.

Как следует из пояснительной записки, финансирование разделов бюджета осуществлялось исходя из фактического поступления доходов. Часть работ по ремонту дорог и благоустройству будет завершена во втором полугодии, напомним, муниципальные контракты находятся на стадии исполнения.

ИА “Орелград”