Орловцу запретили посещать питейные заведения после кражи с сестрой

Областной суд смягчил наказание фигурантам дела о кражах в Орле.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы осужденных брата и сестры, которые в апреле этого года получили обвинительный приговор от Заводского районного суда города Орла. Оба фигуранта дела были признаны виновными в кражах, одна из которых совершена группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.

Согласно материалам дела, в июле 2025 года брат совершил две кражи. В первом случае он действовал в одиночку и похитил 10 тысяч рублей у посетительницы пивного бара. Во втором случае он стал не только исполнителем, но и инициатором преступления. Еще на предварительном следствии орловцев рассказал, что шел по улице и заметил открытое окно квартиры на первом этаже. Он решил чужую квартиру обокрасть, но без помощника ему было не обойтись.

И тогда орловец попросил свою сестру ему помочь. Вдвоем они незаконно проникли в квартиру жительницы Орла и похитили оттуда телевизор, компьютерный монитор и клавиатуру, общая стоимость которых в ходе следствия была оценена почти в 10 тысяч рублей. Действия брата были квалифицированы по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба) и части 3 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц с проникновением в жилище).

Его сестру признали виновной только по второму эпизоду преступной деятельности. Заводской районный суд приговорил брата, имевшего на момент совершения преступлений непогашенные судимости, к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Сестре назначили 2 года лишения свободы, заменив их на принудительные работы с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

Осужденные и их защитники обжаловали приговор, прося переквалифицировать действия брата по первому эпизоду на менее тяжкую статью, исключить признак «группой лиц» во втором эпизоде и смягчить наказание. Однако областной суд признал квалификацию преступлений правильной. Например, по первому эпизоду ущерб в 10 тысяч рублей при доходе потерпевшей 25-28 тысяч рублей признан значительным, а по второму эпизоду факт предварительного сговора подтвержден совокупностью доказательств, включая показания свидетелей и видеозаписи.

Вместе с тем суд второй инстанции усмотрел нарушения при назначении дополнительного наказания брата. По правилам частичного сложения наказаний ему должны были назначить ограничение свободы не на 1 год 6 месяцев, а на меньший срок. В итоге дополнительное наказание сократили до 1 года 5 месяцев. Также облсуд уточнил, что установленные ограничения (не покидать территорию муниципального образования, не посещать питейные заведения, не выходить из дома с 22 до 6 часов) действуют только на территории того муниципалитета, где осужденный будет жить после освобождения.

В отношении сестры апелляция пошла еще дальше. Областной суд учел, что у нее нет отягчающих наказание обстоятельств, и она возместила причиненный преступлением ущерб. Кроме того, были приняты во внимание последние изменения в законодательстве, сыгравшие на руку осужденной. В итоге облсуд изменил ей категорию преступления с тяжкого на средней тяжести и оставил в силе замену лишения свободы на 2 года принудительных работ. Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

ИА “Орелград”