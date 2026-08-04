Тысячи орловцев включились в охоту за патентами

4.8.2026 | 9:01 Новости, Экономика

Уже более девяти тысяч патентов получили орловские предприниматели.

Фото: ИА “Орелград”

К началу июля 2026 года налоговая служба Орловской области выдала индивидуальным предпринимателям более девяти тысяч уведомлений о применении патентной системы налогообложения. Почти 34 процента от всех ИП региона, а это свыше 6,6 тысячи человек, уже работают на этом спецрежиме. С начала года они пополнили областной бюджет почти на 27 миллионов рублей. Такие данные озвучила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области.

В ведомстве напомнили о том, что патентная система удобна для тех, кто работает в одиночку или с небольшим штатом до 15 человек, укладывается в годовой доход до 20 миллионов рублей и занимается видами деятельности из утвержденного регионом перечня. Это торговля, бытовые услуги, перевозки и многое другое. Все то, что перечислено в региональном законе о патентной системе налогообложения (ПСН). Декларации сдавать не нужно, достаточно вести книгу доходов.

В УФНС также напомнили, что с 1 января 2027 года в Орловской области вступят в силу изменения, внгесенные депутатами Орловского облсовета в закон о патентной системе. Перечень видов деятельности расширят. В частности, в него добавят услуги банковских платежных агентов по приему и выдаче наличных денег физическим лицам при розничной торговле в сельских населенных пунктах.

Напоминают налоговики и о том, что с начала этого года введено поэтапное снижение предельных доходов для работы на ПСН. Если в 2026 году лимит составляет 20 миллионов рублей, то в 2027-м он будет снижен до  15 миллионов рублей, а в 2028-м – до 10 миллионов. Если предприниматель превысит лимит, он теряет право на патент. Например, те, кто превысил лимит в 20 миллионов в 2025 году, в 2026-м уже не могут применять этот спецрежим.

Ранее специалисты УФНС России по Орловской области перечислили самые частые ошибки, из-за которых могут отказать в выдаче патента или выписать штраф. В их число включены: наличие недоимки по ПСН при подаче заявления на новый патент; несоответствие видов деятельности региональному перечню; неверный срок действия патента; ошибки в адресе места ведения бизнеса или показателях (численность сотрудников, площадь, количество транспорта); привлечение подрядчиков при работе на ПСН; попытка уменьшить налог на 100 процентов за счет страховых взносов, если у ИП есть наемные работники (в этом случае можно только на 50 процентов); превышение заявленной суммы уменьшения над самой суммой налога.

ИА “Орелград”


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