Корсаковский район поздравили с годовщиной со дня его образования

В Орловской области продолжается чреда августовских тождеств.

День района начали с дани памяти: в Парке Победы состоялось возложение цветов к братскому захоронению советских воинов.

Глава муниципалитета Виталий Кнодель поблагодарил каждого жителя за труд и любовь к своей малой родине. За профессиональные успехи и вклад в развитие района многие корсаковцы были удостоены почетных грамот и благодарностей.

Торжественные поздравления от гостей прозвучали в ходе праздничных мероприятий.

«Это хороший большой праздник, который объединяет в этот день всех жителей и гостей района, когда мы можем собраться и поздравить друг друга», — отметил руководитель аппарата Орловского облсовета Сергей Потемкин.

Он также подчеркнул, что Корсаковская земля всегда славилась своими патриотами: в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены шестеро уроженцев района. Сегодня эту традицию продолжают 34 жителя, участвующих в специальной военной операции.

«Низкий вам поклон и вашим семьям!» — обратился к ним руководитель аппарата облсовета.

Особые слова благодарности были адресованы волонтерам — движениям «Женский батальон Корсаково» и «Корсаковские матрешки», которые помогают бойцам в тылу: плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи, собирают гуманитарную помощь и готовят еду для передовой.

«Спасибо вам за ваши добрые сердца и золотые руки! Вы — настоящая опора и надежный тыл», — сказал Потемкин.

Праздничную атмосферу на Дне района создавали яркие выступления артистов Центрального дома культуры.

ИА “Орелград”