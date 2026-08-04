Прибыль орловских компаний превысила 13 миллиардов рублей

Сальдированный финансовый результат оценили статистики.

В январе-мае 2026 года сальдированный финансовый результат организаций Орловской области, без учета малого бизнеса, банков и госучреждений, составил почти 6 миллиардов рублей. Прибыль получили 167 предприятий на общую сумму 13,38 миллиарда рублей, тогда как 118 компаний завершили период с убытком в 7,4 миллиарда рублей. Такие оперативные данные обнародовал Орелстат.

Статистики подметили, что наиболее успешными в отчетном периоде времени оказались предприятия сельского хозяйства, сальдированная прибыль которых превысила 1,86 миллиарда рублей. Обрабатывающие производства заработали 1,85 миллиарда, оптовая и розничная торговля – 1,42 миллиарда, сфера транспортировки и хранения – 365 миллионов рублей. Строительный сектор показал убыток в 434 миллиона рублей, а сфера информации и связи сработала в минус на 85 миллионов.

Доля убыточных организаций за год выросла на 8,4 процентных пункта и достигла 41,4 процента, подметили также статистики. На этом фоне по состоянию на конец мая 2026 года суммарная задолженность организаций по обязательствам составила 290,5 миллиарда рублей. Из них просроченная доля составила 3,7 миллиарда, или 1,3 процента от общей суммы. Годом ранее этот показатель был ниже и составлял ровно 1 процент.

Кредиторская задолженность достигла отметки в 134,4 миллиарда рублей, просрочка по ней составила 3,68 миллиарда, или 2,7 процента от общей суммы. Наибольшие долги у орловского бизнеса сложились перед поставщиками – 2,9 миллиарда рублей. Задолженность в бюджеты всех уровней оценивается в 122,4 миллиона рублей, в государственные внебюджетные фонды – в 67,1 миллиона.

Дебиторская задолженность к концу мая 2026 года составила 138,2 миллиарда рублей, из которых просроченная доля обязательств оценивается в 6,1 миллиарда, или 4,4 процента от общей суммы. Год назад этот показатель был почти в три раза меньше и составлял 1,7 процента. Заметная часть просроченной дебиторской задолженности, а это около 5,4 миллиарда рублей, приходится на покупателей.

ИА “Орелград”