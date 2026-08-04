Рефинансирование кредитов позволяет сэкономить до четверти ежемесячного платежа

Особенно выгодно для тех, обращался в банк в период максимальных рыночных ставок.

В июне 2026 года объем рефинансирования кредитов в ВТБ вырос на 25% по сравнению с маем. Как сообщили в банке, клиенты, оформившие перекредитование в первом полугодии, сократили средний ежемесячный платеж с 56 до 43 тысяч рублей — экономия составила около 25%.

Чаще всего заемщики рефинансируют один действующий кредит (85% случаев), 12% объединяют два займа, еще 3% — три и более договоров. Основной объем приходится на потребительские кредиты. Среднее снижение ставки после рефинансирования достигает 16 процентных пунктов, что особенно выгодно для тех, кто брал кредиты в период максимальных рыночных ставок.

«Для многих заемщиков рефинансирование – это второе дыхание на длинной дистанции: темп кредита не меняется, но появляется возможность распределить силы и дойти до финиша без перегрузки», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По его мнению, что спрос на рефинансирование становится устойчивым трендом: текущие условия делают перекредитование экономически оправданным, и во втором полугодии этот тренд, скорее всего, закрепится.

По данным Банка России, в Орловской области объем кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам-резидентам, на 1 июля 2026 года достиг 9 110 млн руб. (в феврале было 6 579 млн руб).

ИА “Орелград”