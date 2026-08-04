Всех орловцев возьмут на «цифровой карандаш»

В Орловской области появится электронный регистр населения.

Правительство региона создает информационную систему «Регистр населения Орловской области». Об этом стало известно после того, как соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. Оператором новой системы определен департамент информационных технологий региона. Судя по постановлению губернатора, регистр населения будет формироваться непрерывно за счет данных из Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения обо всем населении РФ.

Информация будет храниться в электронном виде на русском языке. Примечательно, что ручной ввод или изменение сведений не предусмотрены. Предусмотрено же, что записи формируются и обновляются исключительно в автоматическом режиме через межведомственное взаимодействие с федеральным регистром. Перечень данных, которые попадут в региональный регистр, довольно обширный.

Так, он включает в себя практически все имеющие значение сведения о жителях: ФИО, дату и место рождения, пол, гражданство, данные о государственной регистрации рождения и смерти, сведения о браках и их расторжении, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о регистрации по месту жительства и миграционном учете. Кроме того, в системе будут содержаться сведения о родительских правах, в том числе об их лишении, ограничении или восстановлении, об опеке и попечительстве, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке на воинский учет, об образовании и квалификации и т.д.

Доступ к регистру получат органы исполнительной власти и местного самоуправления, но только на основании соглашения с оператором. Для этого им будет необходимо подать заявку с обоснованием целей использования данных. Получить доступ можно будет, например, для совершенствования госуслуг, реализации социально-экономической политики, а также для обеспечения актуальности информационных ресурсов ведомств.

Техническим оператором системы станет областной Многофункциональный центр. Ему поручено обеспечивать бесперебойную работу, доступность и целостность данных, а также консультировать пользователей. Как поясняется в губернаторском документе, сведения в регистре являются персональными данными и защищаются в соответствии с законодательством об информации и о персональных данных.

Кстати, департаменту информационных технологий глава региона поручил в течение 30 рабочих дней разработать типовую форму соглашения с получателями данных и обеспечить взаимодействие новой системы с системой электронного документооборота «ДЕЛО». Постановление уже вступило в силу, со дня его официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам.

ИА “Орелград”