Под Орлом курянина лишили прав за «прибор красного цвета»

Житель Курской области предстал перед мировым судом.

Мировой суд Мценска и Мценского района лишил жителя Курской области водительских прав на семь месяцев за установку на передней части автомобиля «прибора с красным светом». Именно так называли его в пресс-службе суда. Сообщается, что нарушение инспекторы ДПС зафиксировали в начале февраля 2026 года. На 327-м километре трассы М2 «Крым» во Мценском районе они остановили автомобиль «Фольксваген Поло», на передней части которого, слева, и «горел красный огонь».

Согласно Правилам дорожного движения, спереди на машине могут располагаться только белые, желтые или оранжевые фары. Красный цвет водителям спереди не положен. Мировой суд не только лишил владельца иномарки водительских прав, но и постановил конфисковать тот самый красный прибор. Правонарушитель с решением мирового судьи не согласился и подал апелляцию в Мценский районный суд. Он просил переквалифицировать нарушение на более мягкую статью, а именно на часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ, утверждая, что, хотя свет и красный, конструкция автомобиля это допускает.

Однако суд апелляционной инстанции изучил материалы дела, в том числе видеозапись нарушения, предоставленную сотрудниками ГАИ, и пришел к выводу, что на передней части автомобиля слева действительно был установлен световой прибор красного цвета. А это запрещено пунктом 3.7 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Как результат, постановление мирового судьи оставлено без изменения и вступило в законную силу.

ИА “Орелград”