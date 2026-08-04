Под Орлом курянина лишили прав за «прибор красного цвета»

4.8.2026 | 8:01 Новости, Транспорт

Житель Курской области предстал перед мировым судом.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Мировой суд Мценска и Мценского района лишил жителя Курской области водительских прав на семь месяцев за установку на передней части автомобиля «прибора с красным светом». Именно так называли его в пресс-службе суда. Сообщается, что нарушение инспекторы ДПС зафиксировали в начале февраля 2026 года. На 327-м километре трассы М2 «Крым» во Мценском районе они остановили автомобиль «Фольксваген Поло», на передней части которого, слева, и «горел красный огонь».

Согласно Правилам дорожного движения, спереди на машине могут располагаться только белые, желтые или оранжевые фары. Красный цвет водителям спереди не положен. Мировой суд не только лишил владельца иномарки водительских прав, но и постановил конфисковать тот самый красный прибор. Правонарушитель с решением мирового судьи не согласился и подал апелляцию в Мценский районный суд. Он просил переквалифицировать нарушение на более мягкую статью, а именно на часть  1 статьи 12.5 КоАП РФ, утверждая, что, хотя свет и красный, конструкция автомобиля это допускает.

Однако суд апелляционной инстанции изучил материалы дела, в том числе видеозапись нарушения, предоставленную сотрудниками ГАИ, и пришел к выводу, что на передней части автомобиля слева действительно был установлен световой прибор красного цвета. А это запрещено пунктом  3.7 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Как результат, постановление мирового судьи оставлено без изменения и вступило в законную силу.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU