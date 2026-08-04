Орловские архивисты перенеслись в прошлое на 100 лет

О чем спрашивали орловцы столетие назад, раскрыл государственный архив Орловской области.

Сотрудники Государственного архива Орловской области отыскали в фондах очень любопытный документ, позволивший заглянуть в прошлое почти на столетие назад. Речь идет о ведомости о выданных справках по Орловскому губернскому архиву за июль 1925 года. И это не просто оцифрованные ныне строки, а фактически живая история поколения, ставшего свидетелем крушения Российской империи и строительства нового государства, отметили в архиве.

Итак, из исторического документа следует, что всего за июль 1925 года губернский архив выдал 23 справки. Пять из них было выдано по запросам учреждений, а 18 – по обращениям граждан. оказалось, что организации запрашивали сведения о бывших служащих и имуществе. Например, Тверская губстрахкасса интересовалась службой в кадетском корпусе и канцелярии Дворянского собрания. Орловский уисполком запрашивал информацию о национализации мастерских, а претензионная комиссия – выписку со счета акционерного общества «Хлебопродукт».

Граждане же обращались в архив с самыми разными вопросами. Так, безработные искали подтверждение своей службы в советских учреждениях, таких как Губсовнархоз, Губпродком и даже госпитали. Некая учащаяся Евгения Иванова, как ни удивительно для наших дней, выясняла свой возраст на момент определения в богоугодное заведение. Безработный Павел Кузин запрашивал сведения о рождении дочери. Служащий Статбюро Платон Туркевич изучал купчую крепость на дом, а безработный по фамилии Стебаков подтверждал статус нетрудоспособного.

Как сообщили в Государственном архиве Орловской области, среди обратившихся был и безработный Александр Попов, кстати, член РКП (б), партии большевиков. Это говорит о том, что в архив шли люди из разных сословий и социальных групп. Обращают внимание специалисты и на место хранения документов. В 1920-х годах Центральное архивохранилище № 1 дореволюционных фондов располагалось в Петропавловском кафедральном соборе. Там архив размещался с 1923 по 1940 год, пока в 1940-м не переехал в новое здание на улице Салтыкова-Щедрина.

Как отмечают в архиве, исполнение запросов граждан и учреждений было одним из важных направлений деятельности госархивов еще с момента их образования по декрету от 1 июня 1918 года. И спустя более ста лет эта работа не потеряла своей значимости, только масштаб вырос в сотни раз. Так, в 2025 году Государственный архив Орловской области исполнил 6211 запросов граждан и организаций, в том числе 4652 социально-правового характера и 1559 тематических, включая 282 генеалогических запроса о поиске родственников и составлении родословных.

ИА “Орелград”