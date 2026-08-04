В Орловской области прошел турнир по мини-футболу

4.8.2026 | 14:48 Новости, Спорт

Он был посвящен памяти генерал-полковника Владимира Дементьева.

Фото: администрация Новодеревеньковского района

 

В поселке Хомутово Новодеревеньковского района состоялся открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти уроженца Орловщины, ветерана Великой Отечественной войны генерал-полковника Владимира Дементьева.

Соревнования прошли 2 августа на стадионе ДЮСШ. В торжественном открытии участвовали глава района Сергей Медведев и руководитель аппарата Орловского облсовета Сергей Потемкин. Руководитель муниципалитета поблагодарил соседей, друзей, всех, кто приезжает на этот турнир.

«Только благодаря вам этот турнир и происходит», – подчеркнул Медведев.

«В 2026-м году местная футбольная команда заняла третье место на Всероссийском турнире «Кожаный мяч», – отметил Сергей Потемкин. – Это показывает, что наши ребята не только готовы выступать на федеральном уровне, но и конкурировать за призовые места.  Есть хорошие примеры на Орловщине. Может быть, кого-то из них мы увидим скоро в российской премьер-лиге».

Руководитель аппарата заксобрания пожелал участникам турнира состязательной игры и удачи.

Победу одержали хозяева поля — спортсмены из Хомутово, второе место заняла команда Ливенского района, третье — представители Верховья.

Отметим, Владимир Дементьев родился в селе Судбище. В послевоенные годы он занимал высокие посты в политических управлениях Группы советских войск в Германии, Северо-Кавказского военного округа, а в 1980-х был заместителем начальника Гражданской обороны СССР по политической части.

ИА “Орелград”


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