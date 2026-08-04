В Орле открыли Аллею Победителей с бюстом Сталина

Церемония состоялась сегодня.

Напомним, на данный момент в парке Победы на Аллее Победителей установлены шесть бюстов. Кроме Сталина здесь увековечены Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, М.М. Попов и В.Д. Соколовский. Ожидается, что со временем число таких скульптурных изображений советских военачальников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, доведут до 33.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Андрей Клычков и лидер КПРФ, почётный гражданин Орла и области Геннадий Зюганов.

Напомним, что сюжет с установкой бюста Сталина в Орле имеет долгую историю. Инициатива вызывала бурные обсуждения и споры, однако в итоге вопрос решили в пользу сохранения памяти о вожде.

ИА “Орелград”