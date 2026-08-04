Суд потребовал, чтобы мусор в Орле не разлетался

Чиновников обязали навести порядок с мусорными площадками.

Советский районный суд города Орла рассмотрел административный иск природоохранного прокурора. В основу иска были положены материалы проверки, проведенной надзорным ведомством после обращения местного жителя. Проверка показала, что контейнерная площадка у дома № 3 по переулку Лавровскому в Заводском районе областной столицы находится в плачевном состоянии.

В иске прокуратуры было указано, что ограждение там разрушено, территория вокруг завалена крупногабаритным мусором, а отходы разлетаются за пределы площадки. Санитарные требования к содержанию мест накопления ТКО грубо нарушены, к такому мнению пришли проверяющие. Как сообщила пресс-служба Советского районного суда, исковые требования были удовлетворены. Суд обязал управление ЖКХ администрации Орла в течение полугода со дня вступления решения в силу привести площадку в порядок.

В частности, чиновников мэрии обязали оборудовать ограждение с трех сторон, чтобы мусор не разлетался, очистить саму площадку и прилегающую территорию. Однако у представителей городской администрации есть возможность обжаловать вынесенное решение в вышестоящей инстанции. А сложившаяся в городе судебная практика указывает на то, что такой сценарий вполне возможен. Это означает, что окончательно точка в этом споре еще не поставлена, хотя на кону стоит не только исполнение закона, но и, по большому счету, здоровье горожан.

Напомним, что еще более острая ситуация сложилась в селе Воронец Троснянского района. Как уже рассказывал «Орелград», в ходе прокурорской проверки выяснилось, что контейнерных площадок для сбора ТКО там нет вообще. Жителям села коммунальная услуга по вывозу мусора фактически не оказывается. Местный прокурор вступился за них и тоже подал административный иск.

Кромской районный суд удовлетворил его и обязал администрацию Троснянского района в течение шести месяцев оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными требованиями и установить на них контейнеры для сбора отходов. Это решение уже вступило в законную силу. Отметим, что в обоих описанных случаях чиновников фактически обязали обеспечить местным жителям нормальные условия для сбора мусора, защитив их право на комфортную среду проживания.

ИА “Орелград”