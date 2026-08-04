В Ливнах освятили родник

Источник находится в Пушкарском микрорайоне города.

Как рассказали в Ливенской епархии, родник освятили в честь Покрова Божией Матери.

Перед этим была проделана серьёзная работа — источник привели в надлежащие состояние и вид. Это сделал руководитель ЗАО «Автоцентр-ЗИЛ» Николай Деменин и его помощники. Орловца поблагодарили, вручив ему грамоту от Русской Православной Церкви.

Церемонию провёл епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. На мероприятии присутствовали глава района Анатолий Шолохов, депутаты областного и городского советов, местные жители.

ИА «Орелград»