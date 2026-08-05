Известную торговую сеть наказали за просрочку

Решение арбитраж вынес по заявлению Роспотребнадзора.

Арбитражный суд Орловской области привлек тульское ООО «Торгсервис 71» к административной ответственности за продажу просроченных и небезопасных продуктов в магазинах сети «Светофор» на территории Орловщины. Нарушения, которые подробно были перечислены в материалах дела, выявила плановая проверка регионального Управления Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства посетили четыре магазина сети, расположенные в селе Плещеево Орловского муниципального округа, поселке Кромы, Болхове и Мценске.

И везде проверяющие говорили о нарушениях санитарных норм и технических регламентов. Например, в Плещеево, если верить данным проверки, на прилавках лежал творожный сыр с истекшим сроком годности, всего 44 пачки, а также просроченный хренодер. В Кромах замороженные пельмени в торговом зале хранились при температуре минус 6 градусов Цельсия вместо положенных минус 18 градусов. Из этого проверяющие заключили, что условия хранения были грубо нарушены.

В Болхове продавали апельсины с плесенью и консервы в деформированных банках, то есть фактически в реализации находился товар с признаками порчи. А во Мценске торговали сливочным маслом, в котором эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимого уровня дрожжей и плесени почти в два раза. Всего за полгода до этого тульское предприятие уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения, поэтому теперь действия квалифицировали по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ (повторное нарушение требований технических регламентов).

Арбитраж признал факт нарушений доказанным и отметил в своем решении, что продажа просроченной продукции и продуктов с нарушениями условий хранения создает реальную угрозу жизни и здоровью потребителей. В качестве административного наказания компания получила штраф в размере 700 тысяч рублей, который, кстати, можно оплатить со скидкой в 50 процентов, если сделать это в течение 20 дней со дня вынесения решения. Творожный сыр и хренодер конфисковали. Теперь их направят на уничтожение.

ИА “Орелград”