Орловской области подарили землю

Регион получил в дар от агрофирмы три земельных участка в Кромском районе.

Правительство Орловской области приняло в государственную собственность три земельных участка сельскохозяйственного назначения, которые региону безвозмездно передало ООО «Орел-Агро-Продукт». Согласно данным распоряжения, которое подписал губернатор Андрей Клычков, общая площадь переданных государству участков превышает 31,5 тысячи квадратных метров. Самый крупный из них, площадью 23,5 тысячи квадратных метров, расположен в границах бывшего хозяйства «Мир» в Красниковском сельском поселении Кромского района.

Второй участок площадью 7 тысяч квадратных метров находится там же. Кстати, совокупно он представляет собой 279 земельных долей, которые тоже были выделены когда-то в границах теперь уже бывшего «Мира». Третий участок площадью 957 квадратных метров расположен в том же поселении. Все участки относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства».

Департаменту государственного имущества и земельных отношений области губернатор Андрей Клычков поручил заключить с агрокомпанией договор дарения и отнести участки в состав казны Орловской области. На исполнение всех необходимых процедур отведено четыре месяца.

Тем временем Дмитровский районный суд рассмотрел дело по спору о признании права собственности на земельную долю в порядке наследования. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подала жительница Дмитровска. Она пояснила, что ее мама когда-то работала в совхозе «Лубянский». И ей была предоставлена в собственность земельная доля, на которую теперь претендует истица. С ее слов, в установленный законом срок она не обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, но «в течение шести месяцев со дня смерти матери совершила действия, свидетельствующие о фактическом принятии ею наследства». Изучив ее доводы, суд удовлетворил требования в полном объеме, посчитав, что орловчанка действительно фактически приняла наследство после смерти своей мамы.

ИА “Орелград”